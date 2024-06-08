Шольц потребовал от Путина странного признания

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от президента России Владимира Путина странного признания — российский лидер должен заявить, что Украина не будет поставлена на колени.

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир», — сказал Шольц в обращении, опубликованном в соцсети X.

Шольц также перечислил мероприятия, нацеленные на поддержку Украины в этом месяце. Среди них — конференция в Швейцарии, которая пройдет 15–16 июня. На ней будут обсуждать три пункта из предложенной Киевом «формулы мира».

Также в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины. Ее участники обсудят создание условий, при которых западный бизнес начал бы активно вовлекаться в этот процесс. Кроме этого, Меры поддержки Киева в долгосрочной перспективе обсудят на саммите G7 в Италии.