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Microsoft отключит шпионскую функцию Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft по умолчанию отключит функцию Recall для операционной системы Windows 11. Она создает пользовательскую историю работы за компьютером, автоматически делая скриншоты.

Новая функция Recall будет доступна на ноутбуках Copilot Plus PC, которые поступят в продажу в ближайшее время. Microsoft изначально планировала активировать Recall по умолчанию, однако пользователи выразили по этому поводу опасения, пишет The Verge.

Для использования Recall потребуется авторизация через систему Windows Hello, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты. Пользователям придется предоставить биометрические данные или PIN-код для доступа к функции.

Microsoft также усилила защиту данных, создаваемых Recall. Скриншоты будут доступны только после аутентификации пользователя, а базу данных зашифруют. Кроме того, нововведение будет доступно только на компьютерах, оснащенных криптографическим процессором Pluton.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......