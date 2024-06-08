Microsoft отключит шпионскую функцию Windows 11

Microsoft по умолчанию отключит функцию Recall для операционной системы Windows 11. Она создает пользовательскую историю работы за компьютером, автоматически делая скриншоты.

Новая функция Recall будет доступна на ноутбуках Copilot Plus PC, которые поступят в продажу в ближайшее время. Microsoft изначально планировала активировать Recall по умолчанию, однако пользователи выразили по этому поводу опасения, пишет The Verge.

Для использования Recall потребуется авторизация через систему Windows Hello, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты. Пользователям придется предоставить биометрические данные или PIN-код для доступа к функции.

Microsoft также усилила защиту данных, создаваемых Recall. Скриншоты будут доступны только после аутентификации пользователя, а базу данных зашифруют. Кроме того, нововведение будет доступно только на компьютерах, оснащенных криптографическим процессором Pluton.