НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Тяжелые солнечные частицы окутали Землю

Источник:
Sibnet.ru
211 3

Тяжелые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Планету окутали главным образом протоны очень высоких энергий — от 10 миллионов эВ и вплоть до 100 миллионов эВ. Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам около одного миллиарда градусов.

В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями. Они останутся на близком уровне не менее двух-трех суток. Удар нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса.

Тем не менее, поводов для беспокойства нет, поскольку эти частицы точно не смогут достигнуть поверхности Земли. Такие частицы влияют только на радиационный фон в околоземном космическом пространстве.

Еще по теме
Земляне получили необъяснимый сигнал из космоса
Россиянин стал первым землянином, прожившим в космосе тысячу суток
Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны
Сильнейшие вспышки зафиксировали на Солнце
смотреть все
Наука #Космос #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (3)
Картина дня
Шольц потребовал от Путина странного признания
ВСУ убили 22 человека при обстреле села в Херсонской области
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
38
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
34
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
31
Генштаб России назвал дату окончания СВО
27
Делегации из 130 стран прибыли в Россию