Тяжелые солнечные частицы окутали Землю

Тяжелые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Планету окутали главным образом протоны очень высоких энергий — от 10 миллионов эВ и вплоть до 100 миллионов эВ. Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам около одного миллиарда градусов.

В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями. Они останутся на близком уровне не менее двух-трех суток. Удар нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса.

Тем не менее, поводов для беспокойства нет, поскольку эти частицы точно не смогут достигнуть поверхности Земли. Такие частицы влияют только на радиационный фон в околоземном космическом пространстве.