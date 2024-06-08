VK обогнала YouTube по доле мобильного трафика в России

Экосистема VK в мае впервые обошла видеосервис YouTube по доле мобильного трафика в России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Наша задача, конечно, чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. Я посмотрел статистику за май, и интересный факт увидел, что у нас впервые экосистема VK по объему, по доле трафика мобильного обогнала YouTube», — цитирует министра «Интерфакс».

Глава Минцифры отметил, что майский результат VK указывает на способность экосистемы реально конкурировать с YouTube за внимание аудитории. При этом государство создает для этого необходимые стимулы.

Представитель пресс-службы Минцифры уточнил, что доля VK и «Одноклассников» в структуре трафика мобильных операторов в мае составила 17%. За аналогичный период доля YouTube была равна 16%.