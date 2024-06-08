«Госуслуги» запустили искусственный интеллект

Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на «Госуслугах», сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Да, мы тестируем две разработки — и "Яндекс", и "Сбер", — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока», — сказал министр на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что Минцифры в этом году планирует начать использовать технологию искусственного интеллекта для консультации пользователей. Первые результаты могут быть представлены в сентябре.

Искусственный интеллект будет отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, также он сможет генерировать ответ из базы знаний «Госуслуг» под конкретный вопрос пользователя.

В качестве платформы для нейросетевых функций «Госуслуги» используют GigaChat и YandexGPT. Скорее всего, после тестового периода сервис остановится на одной из этих моделей.