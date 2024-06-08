Бизнес лишится права обращаться в госструктуры на бумаге

Минцифры России планирует с 2025 года полностью перевести взаимодействие бизнеса с государственными структурами в электронный формат.

Об этой инициативе заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. По его словам, на сегодня 20% входящих в Минцифры документов от бизнеса поступает на бумажных носителях.

«Мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращения бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством», — сообщил министр.

Предположительно, переход на полный электронный документооборот потребует доработки соответствующего законодательства и развития цифровой инфраструктуры. Предполагается создание единого окна для приема обращений предпринимателей в адрес госорганов.