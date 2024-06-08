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Бизнес лишится права обращаться в госструктуры на бумаге

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры России планирует с 2025 года полностью перевести взаимодействие бизнеса с государственными структурами в электронный формат.

Об этой инициативе заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. По его словам, на сегодня 20% входящих в Минцифры документов от бизнеса поступает на бумажных носителях.

«Мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращения бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством», — сообщил министр.

Предположительно, переход на полный электронный документооборот потребует доработки соответствующего законодательства и развития цифровой инфраструктуры. Предполагается создание единого окна для приема обращений предпринимателей в адрес госорганов.

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Политика #Законы #Россия
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Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......