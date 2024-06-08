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ВСУ убили 22 человека при обстреле села в Херсонской области

Источник:
Sibnet.ru
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В результате двух ударов со стороны Вооруженными силами Украины по магазину в селе Садовое Херсонской области погибли 22 человека, еще 15 пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Количество погибших увеличилось до 22 человек. 15 пострадали, пятеро из них очень тяжелые», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия-24», уточнив при этом, что в момент удара в магазине находилось значительное число посетителей и персонала.

По словам Сальдо, первый удар был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — ракетой американской установки HIMARS. Глава региона отметил, ВСУ намеренно ударили дважды по селу для большего числа жертв.

«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS. Среди погибших — двое детей. Целенаправленно ударили повторно, для большего количества жертв», — уточнил он.

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