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Ученые обнаружили турбулентные потоки вокруг МКС

Источник:
Geophysical Research Letters
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Турбулентность в верхних и нижних слоях атмосферы Земли подчиняется одним и тем же принципам, выяснила международная группа ученых.

Исследователи сосредоточились на изучении термосферы — атмосферного слоя, который находится в 80–550 километрах над уровнем моря. Его часто называют воротами в космос, именно здесь находится Международная космическая станция, а также большинство спутников.

Специалисты также проанализировали данные о ветрах в термосфере со спутников Challenge Minisatellite Payload и Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. После этого ученые рассчитали структурную функцию ветра третьего порядка.

Это статистическая величина, которая предоставляет информацию о базовой турбулентности. К своему удивлению, ученые обнаружили, что термосфера демонстрирует тот же закон масштабирования, что и нижние слои атмосферы.

Понимание распределения энергии в термосфере и полученные результаты могут быть использованы для улучшения прогнозирования космической погоды и обеспечения постоянной функциональности и безопасности спутников.

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