НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

МРОТ привяжут к медианной зарплате

Источник:
ТАСС
433 0

Индексацию минимального размера оплаты труда в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин.

«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Так, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, превысив отметку в 22 тысячи рублей в месяц. Средний рост минимального размера оплаты труда в результате составит порядка 15%.

Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Путин отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум.

В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. К 2030 году власти должны обеспечить увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года.

Еще по теме
Сбербанк запустил оплату деревом
Как вернуть случайно отправленные на чужую карту деньги
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Делегации из 130 стран прибыли в Россию
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал самую эффективную в мире экономику
Байден попросил прощения у Зеленского
МРОТ привяжут к медианной зарплате
Жилой дом частично обрушился в Луганске после удара ВСУ
О самом главном
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
34
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
31
Генштаб России назвал дату окончания СВО
27
Делегации из 130 стран прибыли в Россию
23
Путин бросил Шойгу на оборонку