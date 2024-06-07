МРОТ привяжут к медианной зарплате

Индексацию минимального размера оплаты труда в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин.

«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Так, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, превысив отметку в 22 тысячи рублей в месяц. Средний рост минимального размера оплаты труда в результате составит порядка 15%.

Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Путин отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум.

В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. К 2030 году власти должны обеспечить увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года.