Разработан отечественный аналог Speedtest

Отечественное приложение для проверки качества связи на мобильных устройствах разработали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору.
Приложение «Просеть» — российский аналог зарубежного приложения Speedtest, при этом он обладает дополнительными функциями. Он предназначено для ОС Android и доступно в магазине приложений RuStore.
«Просеть» может определить скорость интернет-соединения, предоставит информацию о доступности ресурса в интернете, проверит, не находится ли сайт или сервис в списке заблокированных.
Кроме того, с его помощью можно получить сведения о производителе и модели используемого устройства, версии операционной системы, подключении к сети оператора связи, уровне сигнала мобильной сети.
Проверка скорости интернет-соединения начнется после нажатия кнопки «Старт». По завершению теста на дисплее отобразятся скорости получения и передачи данных, а также значение пинга. Получить информацию о параметрах подключения можно, нажав кнопку «Соединение».
Чтобы проверить доступность того или иного ресурса, необходимо ввести его адрес по вкладке «Доступность ресурса», после этого приложение сообщит, есть ли доступ к соответствующему сайту.