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Путин назвал самую эффективную в мире экономику

Источник:
ТАСС
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Китайская модель экономики является наиболее эффективной среди ныне существующих, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума

Российский лидер напомнил, что китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. «Это правда», — подчеркнул Путин.

По словам Путина, об этом говорят цифры роста китайской экономики. В этой модели сочетаются элементы плановых начал, а также рыночная экономика. «Для китайского общества, для китайской экономики это вот эффективно», — сказал он.

При этом президент отметил, что подтвердившие свою эффективность в Китае методы могут не сработать в других странах. В этом связи надо исходить из реалий конкретной территории, добавил глава государства.

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Политика #Россия #Мир #Торговля
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paramedic

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Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

DRAGONWAY

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mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.