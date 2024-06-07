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Байден попросил прощения у Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским из-за задержки с выделением военной помощи Украине.

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием. У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал Байден во время встречи с украинским лидером во Франции, передает телеканал CNN.

Американский лидер уточнил, что ряд очень консервативных конгрессменов препятствовали принятию проекта о выделении помощи Киеву. Он также в очередной раз заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Сенат США в конце апреля одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. Киеву в рамках этого документа направят 61 миллиард долларов.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что выделенного пакета помощи должно хватить Украине до конца года. При этом задержка с выделением помощи составила около шести месяцев.

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Политика #Мир
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