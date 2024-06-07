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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Жилой дом частично обрушился в Луганске после удара ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска, обрушился подъезд жилого дома, есть жертвы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Враг выпустил по городу не менее шести ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Обрушение жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ
Обрушение жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ
Фото: © t.me/glava_lnr_info

По его словам, есть пострадавшие среди мирного населения. На данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет. 

«В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», — отметил Пасечник.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.