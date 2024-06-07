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РКН предложил по умолчанию блокировать спам‑звонки из‑за границы

Источник:
ТАСС
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Роскомнадзор обсуждает с мобильными операторами новые способы с телефонным мошенничеством, в частности, речь идет о блокировке по умолчанию всех спам-звонков из-за границы

«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», — сообщил ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору.

При этом у абонента будет возможность выбора в настройках личного кабинета: принимать или не принимать заграничные звонки. Сделать это будет возможно для всех заграничных звонков или только для абонентов из списка контактов, например, принимать звонки только от родных и близких.

«Эксперты в области связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов связи за непринятие мер в этой сфере», — сказал источник.

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paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.