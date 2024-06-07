РКН предложил по умолчанию блокировать спам‑звонки из‑за границы

Роскомнадзор обсуждает с мобильными операторами новые способы с телефонным мошенничеством, в частности, речь идет о блокировке по умолчанию всех спам-звонков из-за границы

«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», — сообщил ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору.

При этом у абонента будет возможность выбора в настройках личного кабинета: принимать или не принимать заграничные звонки. Сделать это будет возможно для всех заграничных звонков или только для абонентов из списка контактов, например, принимать звонки только от родных и близких.

«Эксперты в области связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов связи за непринятие мер в этой сфере», — сказал источник.