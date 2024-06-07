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Дуров заявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Внутренняя валюта «звезды» (Telegram Stars) появилась в мессенджере Telegram, сообщил основатель проекта Павел Дуров.

«Сегодня важный день, мы внедряем Telegram Stars — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

«Звездами» можно будет оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у внутренней валюты появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента.

Приобрести «звезды» можно через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью Premium Bot, который подключает подписки Telegram Premium.

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paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...