Дуров заявил о запуске внутренней валюты в Telegram

Внутренняя валюта «звезды» (Telegram Stars) появилась в мессенджере Telegram, сообщил основатель проекта Павел Дуров.

«Сегодня важный день, мы внедряем Telegram Stars — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

«Звездами» можно будет оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у внутренней валюты появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента.

Приобрести «звезды» можно через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью Premium Bot, который подключает подписки Telegram Premium.