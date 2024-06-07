Треть трамваев в Кемерове не вышла на линию из-за техосмотра после ДТП

Треть трамваев не вышла на линию по техническим причинам в пятницу, на следующий день после столкновения двух вагонов, сообщила пресс-служба Кемеровской электротранспортной компании (КТЭК).

«По техническим причинам 20 трамвайных вагонов не получили разрешение мастера по выпуску выйти на линии», — цитирует ТАСС пресс-службу.

В КЭТК отметили, что обычно на работу выпускают 54 вагона. Работы по техническому обслуживанию тех из них, что не вышли, были продолжены, вагоны постепенно начали выводить на линию.

В компании подтвердили высокий износ трамвайного парка, отметив, что КЭТК не является собственниками трамваев.

Ранее кемеровские власти сообщали, что износ трамвайного парка составляет около 90%. При этом закупка новых трамваем будет производиться после обновления трамвайных путей.

Столкновение двух трамваев произошло рано утром в четверг. По последним данным, пострадали 140 человек, один погиб.