Преследование россиян в европейских странах за последние годы стало нормой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным», — сказала Захарова в интервью «Известиям».

По ее словам, в нескольких странах Евросоюза действуют законы, ограничивающие право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости, при этом если недвижимость есть, она недоступна или ее изымают в принудительной форме.

Такая практика «является абсолютным позором для любого государства», подчеркнула Захарова.