Губернатор Севастополя ответил на заявления Киева об уходе флота

Корабли Черноморского флота (ЧФ) продолжают выполнение боевых задач, не оставляя Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте – потому что это подвергать себя дополнительной опасности», — сказал Развожаев РИА Новости.

По его словам, «флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные катера. — Прим. ред.), которые пытаются подойти к Севастополю».

«Так что пусть эти заявления (Украины об уходе ЧФ из Севастополя. — Прим. Ред.) останутся для тех, кто их слушает на Западе», – отметил губернатор.