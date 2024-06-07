Вице-премьер Чернышенко назвал главный плюс ЕГЭ

Главный плюс ЕГЭ заключается в том, что он одновременно является и выпускным экзаменом, и вступительным испытанием в вузы, сообщил в вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Выпускники сдают экзамены один раз. Срок действия результатов ЕГЭ позволяет использовать их в течение четырех лет — экзамен не нужно пересдавать ежегодно», — сказал ТАСС Чернышенко.

По его словам, для совершенствования процедуры сдачи ЕГЭ Рособрнадзор ежегодно собирает и учитывает предложения и замечания от участников экзамена.

«На основании оценки и обратной связи по итогам сдачи ЕГЭ в этом году определим решения для совершенствования экзамена», — отметил вице-премьер.