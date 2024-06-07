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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США сделают свою ядерную стратегию более агрессивной

Источник:
Semafor
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Соединенные Штаты объявят о более «агрессивной» стратегии по ядерному оружию, пишет издание Semafor со ссылкой на высокопоставленный источник.

Вашингтон считает, что необходимо «принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» в свете растущей глобальной напряженности, рассказал источник.

По его словам, также будут внесены корректировки в вопросы размещения ядерного оружия США и его общей численности.

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Как отметил источник, решение об изменении было принято после того, как «Китай и Россия отвергли попытки США обсудить контроль над вооружениями в прошлом году».

Американская администрация все еще надеется посадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия, добавил источник.

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