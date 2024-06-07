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Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Источник:
ТАСС
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Минтруд России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», — сказал министр ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее сообщил, что депутаты работают над тем, чтобы окончательно закрепить за 31 декабря статус выходного.

Нилов предложил сделать 8 января, которое сейчас является нерабочим праздничным днем, рабочим, то есть перенести выходной 8 января на 31 декабря.

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