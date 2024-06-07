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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000

Источник:
«Интерфакс»
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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5 и подготовить летчиков к ним.

«Франция помогает Украине... Но мы не хотим эскалации. Очень конкретно: с Зеленским мы начнем новое сотрудничество, мы поставим Mirage 2000-5 и предложим подготовить пилотов», — приводит «Интерфакс» слова Макрона, сказанные им в эфире французского телевидения.

При этом президент Франции не назвал точное число самолетов, запланированных к передаче, и срок их поставки.

По словам Макрона, Париж также планирует подготовить бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 4,5 тысячи человек. Украинских военных экипируют и оснастят боеприпасами и оружием, необходимыми «для защиты их собственной территории», отметил он.

Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины», он считает, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, но время для них еще не пришло.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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