Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5 и подготовить летчиков к ним.

«Франция помогает Украине... Но мы не хотим эскалации. Очень конкретно: с Зеленским мы начнем новое сотрудничество, мы поставим Mirage 2000-5 и предложим подготовить пилотов», — приводит «Интерфакс» слова Макрона, сказанные им в эфире французского телевидения.

При этом президент Франции не назвал точное число самолетов, запланированных к передаче, и срок их поставки.

По словам Макрона, Париж также планирует подготовить бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 4,5 тысячи человек. Украинских военных экипируют и оснастят боеприпасами и оружием, необходимыми «для защиты их собственной территории», отметил он.

Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины», он считает, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, но время для них еще не пришло.