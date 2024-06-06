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Какие таблетки нужно пить стоя

Источник:
«Аргументы и факты»
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Некоторые лекарства против остеопороза нужно принимать только стоя и не ложиться после их приема в течение 30 минут, рассказал доктор Александр Мясников. По его словам, это позволит избежать ожога пищевода.

Бисфосфонаты — препараты для укрепления костей. Их часто назначают людям старше 65 лет, поскольку у многих из них есть остеопороз. Это заболевание приводит к истончению костей и повышает риск переломов.

Некоторые препараты против остеопороза могут раздражать пищевод, поэтому пить их следует только стоя, сказал специалист. «После того как выпили, 30 минут не ложиться, а то если лечь, они приведут к ожогу пищевода», — объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Врач также напомнил, что при длительном приеме нестероидных противовоспалительных средств их нужно сочетать с препаратами, защищающими желудок.

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