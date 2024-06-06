Удивительное тысячелетнее существо попало на фото

Международный коллектив ученых в ходе глубоководной экспедиции сфотографировал необычное существо, возраст которого может достигать 15 тысяч лет.

Уникальный снимок сделали в зоне Кларион-Клиппертон, расположенной между Мексикой и Гавайями в восточной части Тихого океана, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Phys.org.

Этот район является частью Абиссальных равнин, расположенных на глубинах от 3500 до 5500 метров. Хотя они занимают более половины поверхности Земли, об их животной жизни известно очень мало.

Стеклянная губка-долгожитель Фото: © SMARTEX/NHM/NOC

При помощи дистанционно управляемого аппарата ROV исследователям удалось зафиксировать уникальную стеклянную губку. Это существо считается главным долгожителем на планете, продолжительность его жизни оценивается в 15 тысяч лет.

Отмечается, что обитатели Абиссальных равнин отлично приспособились к среде с очень скудным питанием. Большинство из них питаются органическими отходами, поэтому в данном районе преобладают так называемые фильтраторы, к которым относятся все известные науке губки.