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Земляне получили необъяснимый сигнал из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда астрономов зафиксировала загадочный сигнал из космоса, не имеющий аналогов. Выяснить его источник пока не удалось.

Сигнал имеет цикличность около часа, при этом иногда он испускает длинные яркие вспышки, в некоторых случаях быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не излучает, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Уникальное событие получило название ASKAP J1935+2148. Цифры в названии указывают на его расположение на небе, а вторую часть названия событие получило по названию радиотелескопа ASKAP в Австралии, с помощью которого оно было зафиксировано.

Сигнал состоял из радиоволн с «круговой поляризацией». Это означает, что направление волн меняется по мере прохождения сигнала через пространство. Наблюдение за сигналом продолжалось несколько месяцев.

ASKAP J1935+2148 имеет три режима — в первом наблюдаются яркие импульсы линейной поляризации длительностью от 10 до 50 секунд. Во втором состоянии фиксировались гораздо более слабые импульсы с круговой поляризацией длительностью около 370 миллисекунд. В третьем импульсов не было вообще.

Исследователи считают, что наличие разных режимов и регулярное «переключение» между ними могут быть результатом взаимодействия сложных магнитных полей и потоков плазмы, которые испускаются источником, природа которого пока остается загадкой.

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