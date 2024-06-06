Земляне получили необъяснимый сигнал из космоса

Международная команда астрономов зафиксировала загадочный сигнал из космоса, не имеющий аналогов. Выяснить его источник пока не удалось.

Сигнал имеет цикличность около часа, при этом иногда он испускает длинные яркие вспышки, в некоторых случаях быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не излучает, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Уникальное событие получило название ASKAP J1935+2148. Цифры в названии указывают на его расположение на небе, а вторую часть названия событие получило по названию радиотелескопа ASKAP в Австралии, с помощью которого оно было зафиксировано.

Сигнал состоял из радиоволн с «круговой поляризацией». Это означает, что направление волн меняется по мере прохождения сигнала через пространство. Наблюдение за сигналом продолжалось несколько месяцев.

ASKAP J1935+2148 имеет три режима — в первом наблюдаются яркие импульсы линейной поляризации длительностью от 10 до 50 секунд. Во втором состоянии фиксировались гораздо более слабые импульсы с круговой поляризацией длительностью около 370 миллисекунд. В третьем импульсов не было вообще.

Исследователи считают, что наличие разных режимов и регулярное «переключение» между ними могут быть результатом взаимодействия сложных магнитных полей и потоков плазмы, которые испускаются источником, природа которого пока остается загадкой.