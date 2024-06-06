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Байден запретил Украине удары по Кремлю

Источник:
ABC News
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Поставляемое Украине американское оружие нельзя использовать для ударов по Москве или Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

«Его разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы, и для нанесения ударов по конкретным целям на Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал он.

Власти США ранее смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада.

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Политика #Мир #Конфликты
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