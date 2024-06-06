Байден запретил Украине удары по Кремлю

Поставляемое Украине американское оружие нельзя использовать для ударов по Москве или Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

«Его разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы, и для нанесения ударов по конкретным целям на Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал он.

Власти США ранее смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада.