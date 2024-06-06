Сбербанк запустил оплату деревом

Сбербанк выпустил лимитированную серию платежных деревянных стикеров. Они сделаны из натурального шпона дуба, рассказал первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

Деревянный стикер обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Лимитированная серия состоит из 10 тысяч экземпляров, уточнил представитель Сбербанка.

Заказать стикер можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой. Его единственное отличие от пластикового — внешний вид и запах.

С помощью стикера можно оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные в банкоматах. Фактически, это банковская карта в другом форме, ее можно привязать с существующему счету или выпустить к новому.