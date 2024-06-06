НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбербанк запустил оплату деревом

Источник:
Банки.ру
495 3

Сбербанк выпустил лимитированную серию платежных деревянных стикеров. Они сделаны из натурального шпона дуба, рассказал первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

Деревянный стикер обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Лимитированная серия состоит из 10 тысяч экземпляров, уточнил представитель Сбербанка.

Заказать стикер можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой. Его единственное отличие от пластикового — внешний вид и запах.

С помощью стикера можно оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные в банкоматах. Фактически, это банковская карта в другом форме, ее можно привязать с существующему счету или выпустить к новому.

Еще по теме
Как вернуть случайно отправленные на чужую карту деньги
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Делегации из 130 стран прибыли в Россию
Эксперт предсказал снижение ключевой ставки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (3)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

У них в семье прямо с пеленок все обладают большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми...

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

d6w58vnowu

«Белоусов, Шойгу, где боеприпасы?»