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Wildberries начнет принимать старую одежду

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries в текущем году установит более 10 тысяч автоматов для сдачи старых или ненужных вещей в своих ПВЗ по всей России. Для этого маркетплейс подписал договор с Ecoplatform, оператором оборудования по сбору вторсырья, сообщает пресс-служба компании.

Автоматы, принимающие старую одежду, будут установлены в крупных городах, региональных и административных центрах. Зелено-фиолетовые боксы называются «Не просто вещь». В качестве награды за сдачу вещей клиенты получат скидки на Wildberries.

Собранные вещи необходимо собрать в пакет и отвезти к ПВЗ, где есть автомат, затем попросить у сотрудника ПВЗ стикер с QR-кодом, который нужно приклеить на пакет с вещами и отсканировать QR-код камерой смартфона.

После ввода номера телефона пакет будет привязан к аккаунту клиента. Затем останется положить мешок в бокс. Система автоматически взвесит одежду и начислит баллы. 1 килограмм сданных вещей соответствует 250 баллам, которые можно будет тратить на Wildberries.

Автоматы не принимают обувь, сумки, постельное и нижнее белье, мягкие игрушки, одеяла, ковры, колготки, ремни, головные уборы. Сдать можно старую футболку, джинсы, костюм или платье.

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