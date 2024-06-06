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Россия перебросит боевой флот на Карибы

Источник:
Miami Herald
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Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. Маневры станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США, пишет Miami Herald.

«Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы», — пояснил изданию источник, приближенный к американской администрации.

Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года.

Скорее всего, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле. Отмечается, что США не считают учения в Западном полушарии угрозой, однако намерены пристально следить за маневрами российского флота.

Российские корабли уже проводили учения в Карибском бассейне. Так, в 2008 году в южной части моря прошли совместные с Венесуэлой маневры «Венрус-2008», в которых принимал участие отряд кораблей Северного флота ВМФ, который возглавлял тяжелый атомный крейсер «Петр Великий».

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