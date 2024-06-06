НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев поддержал передачу оружия противникам Запада

Источник:
Sibnet.ru
418 0

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев положительно оценил идею передачи оружия противникам Запада в ответ на поставки вооружения Украине.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя слова президента Владимира Путина об отправке оружия противникам Запада.

Ранее на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ Путин отметил, что Москва имеет право поставлять вооружения в регионы, откуда будут наносить удары по чувствительным объектам стран, оказывающим военную помощь Киеву.

Медведев пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока «регионами» было «максимально разрушительным для их и наших противников».

Он также уточнил, что реализация плана с передачей третьим странам российского оружия стала бы значимым изменением внешней политики Москвы.

Еще по теме
Представлено родословное древо Владимира Путина
Кадыров назначил племянника министром транспорта
Путин бросил Шойгу на оборонку
«Принц Путина» возглавил Алтай: три версии назначения
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
35
Российские войска адаптировали морское оружие для пехоты
34
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
30
Генштаб России назвал дату окончания СВО
26
Делегации из 130 стран прибыли в Россию