Медведев поддержал передачу оружия противникам Запада

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев положительно оценил идею передачи оружия противникам Запада в ответ на поставки вооружения Украине.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя слова президента Владимира Путина об отправке оружия противникам Запада.

Ранее на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ Путин отметил, что Москва имеет право поставлять вооружения в регионы, откуда будут наносить удары по чувствительным объектам стран, оказывающим военную помощь Киеву.

Медведев пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока «регионами» было «максимально разрушительным для их и наших противников».

Он также уточнил, что реализация плана с передачей третьим странам российского оружия стала бы значимым изменением внешней политики Москвы.