Водка и коньяк подскочат в цене

Цены на водку, бренди и коньяк в рознице вырастут в среднем на 10-15% во втором полугодии 2024 года, сообщила доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Помимо высокой инфляции, на это повлияют и другие факторы: рост издержек производителей (стоимость сырья, энергоресурсов, логистики), увеличение акцизов и налогов на алкогольную продукцию, а также ослабление рубля, что удорожает импортные компоненты. Такой рост цен является довольно критичным, так как затрагивает товары массового спроса», — сказала эксперт «Газете.ру».

По ее мнению, рост цен на крепкий алкоголь будет повсеместным, поскольку повышение издержек производителей и поставщиков неизбежно отразится на стоимости в рознице. Чтобы сдержать рост цен, магазины могут искать альтернативных поставщиков с более выгодными условиями, снижать издержки, автоматизировать процессы, проводить акции и распродажи, отметила Бутырина.

По словам экономиста, на фоне роста цен россияне будут покупать меньше водки, бренди и коньяка — некоторые могут переключиться на более дешевые алкогольные напитки, например, пиво. Другие могут начать покупать нелегальный алкоголь, добавила Бутырина.