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Военная операция на Украине
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Глава МИД Венгрии призвал к немедленным переговорам по Украине

Источник:
ТАСС
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Конфликт на Украине не закончится на поле боя, нужны немедленные переговоры по мирному решению кризиса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Необходимо начать мирные переговоры и немедленно добиться прекращения огня. Если эта война продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем. Поэтому мы призываем к немедленному прекращению огня и прекращению этой войны», — приводит ТАСС заявление Сийярто, сделанное им на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы МИД Венгрии, «совершенно очевидно, что войну не решить оружием». «На поле боя — только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет», — отметил Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа готовится к началу войны с Россией. Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на НАТО, а разговоры о «российской угрозе» — маневр Запада для подготовки к вступлению в военный конфликт.

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