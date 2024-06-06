Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты Госдумы сразу от трех фракций — ЛДПР, КПРФ и СРЗП — внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов.

«Последние события вокруг ЕГЭ — от публичных скандалов до откровенных трагедий — просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ», — заявил РИА Новости депутат Госдумы и один из авторов проекта Ярослав Нилов.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

По мнению авторов инициативы, ЕГЭ не приносит ожидаемых результатов «в виде высокого качества знаний и доступности высшего образования». По их мнению, расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая — из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

ЕГЭ в России официально ввели в 2009 году. Состоятельность этой системы неоднократно ставилась под сомнение. Но российские власти отрицательно относятся к ее отмене. Премьер Михаил Мишустин назвал экзамен «социальным лифтом».