НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
261 0

Депутаты Госдумы сразу от трех фракций — ЛДПР, КПРФ и СРЗП — внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов.

«Последние события вокруг ЕГЭ — от публичных скандалов до откровенных трагедий — просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ», — заявил РИА Новости депутат Госдумы и один из авторов проекта Ярослав Нилов.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

По мнению авторов инициативы, ЕГЭ не приносит ожидаемых результатов «в виде высокого качества знаний и доступности высшего образования». По их мнению, расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая — из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

ЕГЭ в России официально ввели в 2009 году. Состоятельность этой системы неоднократно ставилась под сомнение. Но российские власти отрицательно относятся к ее отмене. Премьер Михаил Мишустин назвал экзамен «социальным лифтом».


Еще по теме
ГД задумалась над сокращением рабочей недели для женщин с детьми
Государство получит право использовать голоса умерших россиян
Законопроект о сокращении рабочего дня в жару внесут в Госдуму
Сервисы электросамокатов повысили штрафы до 150 тыс. рублей
смотреть все
Жизнь #Законы #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Эскортница рассказала о самой проблемной стороне своей работы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Венгрия призвала к немедленным переговорам по Украине
Водка и коньяк подскочат в цене
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

У них в семье прямо с пеленок все обладают большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми...

DRAGONWAY

Операция закончится в 2024, но начнется война.

d6w58vnowu

«Белоусов, Шойгу, где боеприпасы?»

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.