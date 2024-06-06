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Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове умер

Источник:
Sibnet.ru
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Столкновение трамваев в Кемерове
Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове умер, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал Анисимов в телеграм-канал.

Состояние остальных пострадавших опасений у врачей не вызывает, отметил мэр. Семье погибшего окажут всестороннюю поддержку.

Трамвай, двигавшийся на большой скорости, врезался в другой утром в четверг. Пострадали 67 человек.

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