Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове умер

Один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове умер, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал Анисимов в телеграм-канал.

Состояние остальных пострадавших опасений у врачей не вызывает, отметил мэр. Семье погибшего окажут всестороннюю поддержку.

Трамвай, двигавшийся на большой скорости, врезался в другой утром в четверг. Пострадали 67 человек.