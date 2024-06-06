НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Тяжелая огнеметная система ТОС‑3 «Дракон» поступила в войска

Источник:
«Известиям»
684 0
Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон»
Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон»
Фото: © Минобороны России

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», созданная на танковом шасси, поступила в подразделения российской армии.

Кадры с ТОС-3 «Дракон» попали в официальное видео Минобороны России о 1-й гвардейской мобильной бригаде Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Тяжелая огнеметная система создана на танковом шасси, имеет динамическую защиту и защитный экран от дронов-камикадзе. По неофициальным данным, машина использует модернизированные боеприпасы с дальность поражения до 15 километров.

У новой системы всего 15 направляющих для пуска ракет (у ТОС-1А «Солнцепек» — 24) и они стали длиннее, — это главное изменение, которое говорит о том, что машина может серьезно отличаться от своих предшественников, пояснили «Известиям» эксперты.

«Сокращение количества направляющих говорит о том, что даже такого количества боеприпасов будет достаточно для выполнения боевой задачи. Это может свидетельствовать об улучшении точности», — отметил редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Тема: Военная операция на Украине
Глава МИД Венгрии призвал к немедленным переговорам по Украине
Путин сравнил уровень потерь России и Украины в СВО
Белый дом исключил возможность отправки военных США на Украину
МИД РФ призвал Украину признать территориальные реалии
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Эскортница рассказала о самой проблемной стороне своей работы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Венгрия призвала к немедленным переговорам по Украине
Водка и коньяк подскочат в цене
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
35
Российские войска адаптировали морское оружие для пехоты
34
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
30
Генштаб России назвал дату окончания СВО
26
Делегации из 130 стран прибыли в Россию