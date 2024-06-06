Тяжелая огнеметная система ТОС‑3 «Дракон» поступила в войска

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», созданная на танковом шасси, поступила в подразделения российской армии.

Кадры с ТОС-3 «Дракон» попали в официальное видео Минобороны России о 1-й гвардейской мобильной бригаде Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Тяжелая огнеметная система создана на танковом шасси, имеет динамическую защиту и защитный экран от дронов-камикадзе. По неофициальным данным, машина использует модернизированные боеприпасы с дальность поражения до 15 километров.

У новой системы всего 15 направляющих для пуска ракет (у ТОС-1А «Солнцепек» — 24) и они стали длиннее, — это главное изменение, которое говорит о том, что машина может серьезно отличаться от своих предшественников, пояснили «Известиям» эксперты.

«Сокращение количества направляющих говорит о том, что даже такого количества боеприпасов будет достаточно для выполнения боевой задачи. Это может свидетельствовать об улучшении точности», — отметил редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.