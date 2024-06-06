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Трамваи столкнулись в Кемерове, пострадали 67 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Столкновение трамваев в Кемерове
Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром в четверг. Пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«В тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни», — написал Середюк в телеграм-канале.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что перед столкновением один из трамваев на большой скорости совершал поворот, у него сорвались двери, из салона прямо на проезжую часть вылетели несколько пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК), сообщило управление СК РФ по Кемеровской области.

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