Трамваи столкнулись в Кемерове, пострадали 67 человек

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром в четверг. Пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«В тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни», — написал Середюк в телеграм-канале.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что перед столкновением один из трамваев на большой скорости совершал поворот, у него сорвались двери, из салона прямо на проезжую часть вылетели несколько пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК), сообщило управление СК РФ по Кемеровской области.