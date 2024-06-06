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Выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2

Источник:
Sibnet.ru
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), пациент умер, говорится в заявлении ВОЗ.

«Двадцать третьего мая 2024 года Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил ВОЗ о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико», — говорится в сообщении.

У 59-летнего мексиканца развилась лихорадка, одышка, диарея и тошнота. Мужчину госпитализировали через неделю после первых симптомов и в тот же день он скончался.

«Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире. Событие может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения», — сказано в сообщении.

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