Путин сравнил уровень потерь России и Украины в СВО

Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», — сказал Путин.

По его словам, «об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры».

«Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое: один примерно к пяти… Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», — отметил президент России.

По российским подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. «Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — уточнил Путин.