Госдума поднимет вопрос о нарушениях прав сдающих ЕГЭ

Государственная Дума намерена поднять вопрос о массовых нарушения прав школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Одиннадцатого июня в Государственной Думе отчитывается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Буду поднимать вопрос о массовых нарушения прав детей при сдаче ЕГЭ и о привлечении к ответственности тех руководителей российского образования, кто не сумел организовать процесс сдачи ЕГЭ», — написала Останина в своем телеграм-канале.

Она обвинила «чиновников от образования» в том, что они «пытаются сделать из наших детей подневольных, с искалеченной психикой недоучек».

Останина обратила внимание, что 4 июня школьницу из Москвы удалили с экзамена по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона. Депутат призвала писать ей, если «есть факты нарушения прав детей в вашей школе или в вашем регионе».