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Фильм «Непослушники» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непослушники»

Фильм «Непослушники» претендует стать главной премьерой уикенда в прокате, также среди новых релизов в четверг в кино вышли зарубежные ленты.

По сюжету «Непослушников», третьего фильма про блогера «Димонстра», главный герой Дима — вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия.

Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер.

Также в прокате появятся американский триллер «Асфальтовые джунгли», австралийский хоррор «Полночь с дьяволом», испанский мультфильм «Последний дракон», британский боевик «На краю земли», казахская комедия «Научи меня жить».

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Культгид #Кинематограф
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