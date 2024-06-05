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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб России назвал дату окончания СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Специальная военная операция закончится в 2024 году, заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, конфликт завершится перемалыванием Вооруженных сил Украины. Алаудинов отметил, что накопившая серьезный военный ресурс Россия сможет уничтожить силы, которые ВСУ собрали за последнее время.

Алаудинов спрогнозировал, что в 2024 году состоится решающее сражение между вооруженными силами Украины и российскими войсками, которое определит исход СВО в пользу России.

Представитель Генштаба уточнил, что в настоящее время руководство уже Минобороны РФ просчитывает местоположения ВСУ и ресурсы ВС РФ с целью завершения специальной военной операции.

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