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Бузова отмахнулась Шекспиром от скандала с откровенным нарядом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Ольга Бузова после череды обвинений в свой адрес за слишком откровенный наряд на фестивале в Уфе процитировала Уильяма Шекспира, где говорится о грехах и судьях.

Бузова без лишних комментариев опубликовала в телеграм-канале 121 сонет Шекспира:

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья.
И гибнет радость, коль ее судить
Должно не наше, а чужое мненье.
Как может взгляд чужих порочных глаз
Щадить во мне игру горячей крови?
Пусть грешен я, но не грешнее вас,
Мои шпионы, мастера злословья.
Я — это я, а вы грехи мои
По-своему равняете примеру.
Но, может быть, я прям, а у судьи
Неправого в руках кривая мера,
И видит он в любом из ближних ложь,
Поскольку ближний на него похож!

По смыслу сонета можно догадаться, что строки посвящаются тем, кто осудил ее наряд на фестивале в Уфе — там Бузова выступала в черном боди и ботфортах.

В чем суть скандала с Бузовой в Уфе

Скандальный костюм не сильно отличается от ее нарядов на публичных мероприятиях и концертах, но почему-то именно он вызвал волну хейта и дошел до Госдумы.

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Культгид #Шоу-бизнес #Светская хроника
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