Бузова отмахнулась Шекспиром от скандала с откровенным нарядом

Ольга Бузова после череды обвинений в свой адрес за слишком откровенный наряд на фестивале в Уфе процитировала Уильяма Шекспира, где говорится о грехах и судьях.

Бузова без лишних комментариев опубликовала в телеграм-канале 121 сонет Шекспира:

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.

Напраслина страшнее обличенья.

И гибнет радость, коль ее судить

Должно не наше, а чужое мненье.

Как может взгляд чужих порочных глаз

Щадить во мне игру горячей крови?

Пусть грешен я, но не грешнее вас,

Мои шпионы, мастера злословья.

Я — это я, а вы грехи мои

По-своему равняете примеру.

Но, может быть, я прям, а у судьи

Неправого в руках кривая мера,

И видит он в любом из ближних ложь,

Поскольку ближний на него похож!

По смыслу сонета можно догадаться, что строки посвящаются тем, кто осудил ее наряд на фестивале в Уфе — там Бузова выступала в черном боди и ботфортах.

В чем суть скандала с Бузовой в Уфе

Скандальный костюм не сильно отличается от ее нарядов на публичных мероприятиях и концертах, но почему-то именно он вызвал волну хейта и дошел до Госдумы.