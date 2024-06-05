НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые раскрыли гастрономические пристрастия древних монголов

Источник:
Scientific Reports
216 0

Швейцарские ученые из Базельского университета изучили кулинарные предпочтения древних монголов, обитавших в степях примерно 2,7 тысячи лет назад.

Оказалось, что кочевники бронзового века любили готовить кровяные колбасы и различные кисломолочные блюда, предпочитая молоко яков. Выводы были сделаны на результатах молекулярного исследования бронзовых котлов, найденных археологами в монгольских степях.

На них были найдены следы крови овец и коз. По мнению специалистов, степняки делали кровяную колбасу. Эта кулинарная традиция сохранилась в Монголии до наших дней. Изготовление колбас также служило важным способом консервирования продуктов.

Остатки молока яков в котлах указывают на то, что эти животные были одомашнены в Монголии гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Кочевники ферментировали молоко, что также позволяло дольше хранить его пригодным для употребления.

Еще по теме
Раскрыт секрет появления длинных шей у жирафов
Найден организм с самым большим на Земле геномом
Ученые научились добывать электроэнергию прямо из растений
Япония создаст комиссию по НЛО
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

У них в семье прямо с пеленок все обладают большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми...

карат11

У Турции семь пятниц на неделе, болтается как цветок в прорубе.

GammiPluh

Заукраинец тут нам разъясняет за добро и демократию

d6w58vnowu

«Белоусов, Шойгу, где боеприпасы?»