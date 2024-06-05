Ученые раскрыли гастрономические пристрастия древних монголов

Швейцарские ученые из Базельского университета изучили кулинарные предпочтения древних монголов, обитавших в степях примерно 2,7 тысячи лет назад.

Оказалось, что кочевники бронзового века любили готовить кровяные колбасы и различные кисломолочные блюда, предпочитая молоко яков. Выводы были сделаны на результатах молекулярного исследования бронзовых котлов, найденных археологами в монгольских степях.

На них были найдены следы крови овец и коз. По мнению специалистов, степняки делали кровяную колбасу. Эта кулинарная традиция сохранилась в Монголии до наших дней. Изготовление колбас также служило важным способом консервирования продуктов.

Остатки молока яков в котлах указывают на то, что эти животные были одомашнены в Монголии гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Кочевники ферментировали молоко, что также позволяло дольше хранить его пригодным для употребления.