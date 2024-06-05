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Представлено родословное древо Владимира Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Родословное древо президента России Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций в рамках Петербургского международного экономического форума.

Родословная президента России изображена в виде фамильного древа в рамке, а также показана в виде альбома на стенде, пишет РИА Новости. Составление древа заказал троюродный брат Владимира Путина Александр.

Специалисты выяснили, что род Путиных ведет свое начало из крестьян Тверской области, а самым ранним из установленных предков главы государства является Никита. Всего в древе представлены 12 поколений семьи президента.

Родословное древо президента России
Родословное древо президента России
Фото: © Дом семейных традиций «Кристиан»

Отмечается, что на проведение исследования ушло около года. Известно, что все предки российского президента, начиная с первой половины 17 века, жили на территории Тверской губернии и работали на селе.

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Политика #Россия
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