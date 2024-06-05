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НАТО начала крупнейшие маневры у границ России

Источник:
Sibnet.ru
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Крупнейшие морские учения НАТО Baltops-24 стартовали у российских границ, сообщает сайт Вооруженных сил Литвы.

Отмечается, что в маневрах примут участие около 9 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса. Организация учений возложена на Шестой флот Военно-морских сил США.

Корабли сформируют тактические группы и вместе с морской авиацией будут проводить операции, включающие интеграцию ПВО, поиск и противолодочную борьбу, противоминную борьбу, десантные и спасательные операции.

Маневры пройдут по всему Балтийскому морю, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве. НАТО подчеркивает, что по масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море.

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