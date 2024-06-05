Делегации из 130 стран прибыли в Россию

Петербургский международный экономический форум стартует 5 июня, главной темой мероприятия станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Участие в форуме примут делегации из 130 стран.

Так, в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, Центральноафриканской республики, Ирана. Форум планирует посетить президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и другие.

Также участие в ПМЭФ-2024 примут представители правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). В частности, в Петербург прибыл министр труда афганского правительства.

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, а также обеспечению условий для развития.

В США в преддверии форума разгорелся скандал — американского экс-разведчика Скотта Риттера сняли с самолета в США по распоряжению Госдепартамента и изъяли паспорт, не дав ему возможности вылететь в Россию для участия в ПМЭФ-2024.