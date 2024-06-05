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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом исключил возможность отправки военных США на Украину

Источник:
РБК
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Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных или инструкторов на Украину, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев», — приводит РБК слова Салливана, сказанные им в ходе брифинга на борту самолета Air Force One во время полета во Францию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он заявил, что не исключает проведение наземной операции против российской армии.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) накануне сообщил, что первая группа инструкторов из Франции отправилась на Украину. Западные СМИ узнали, что Париж намерен возглавить коалицию стран, которые готовы переместить свой военный контингент на украинскую территорию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

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