Маркетплейсы обяжут подтверждать качество всех товаров

Маркетплейсы планируют обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации, такое изменение планируется внести в закон о защите прав потребителе, сообщил глава Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник.

«Если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», — цитирует Скрыпника ТАСС.

Ввести такие изменения полгода назад предложила Госдума. Сейчас участие в эксперименте по подтверждению аккредитации добровольное. В проекте 20 участников: Ozon, Wildberries, Сбермегамаркет, «Яндекс Маркет», Metro, «Леруа Мерлен» и «Магнит».

При этом число проверенных товаров на маркетплейсах, по словам главы Росаккредитации, увеличилось до 23 миллионов — все эти товары имеют ссылку на сертификат качества.