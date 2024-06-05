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Объявлен кастинг для школьников в шоу «Умнее всех» с Канделаки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Умнее всех»

Телеканал «Пятница!» объявил о старте кастинга в программу «Умнее всех», где школьники отвечают на интеллектуальные вопросы от Тины Канделаки.

Кастинг будет проходить в приложении вертикальных видео Yappy. Там телеканал «Пятница!» раз в месяц будет публиковать ролик с вопросами от Тины Канделаки, а участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить его в приложении с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ.

В конце месяца будут выбраны пять победителей, которые получат призы от «Пятницы!» и Yappy, а также возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины «Умнее всех».

Видео с заданиями будут публиковаться с мая до декабря включительно. Всего состоится шесть этапов кастинга. К участию приглашаются дети от 9 до 15 лет.

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