Объявлен кастинг для школьников в шоу «Умнее всех» с Канделаки

Телеканал «Пятница!» объявил о старте кастинга в программу «Умнее всех», где школьники отвечают на интеллектуальные вопросы от Тины Канделаки.

Кастинг будет проходить в приложении вертикальных видео Yappy. Там телеканал «Пятница!» раз в месяц будет публиковать ролик с вопросами от Тины Канделаки, а участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить его в приложении с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ.

В конце месяца будут выбраны пять победителей, которые получат призы от «Пятницы!» и Yappy, а также возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины «Умнее всех».

Видео с заданиями будут публиковаться с мая до декабря включительно. Всего состоится шесть этапов кастинга. К участию приглашаются дети от 9 до 15 лет.