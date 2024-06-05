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Эксперт предсказал снижение ключевой ставки

Источник:
ТАСС
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Банк России с сентября может приступить к снижению ключевой ставки, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — приводит ТАСС слова Аксакова.

Он отметил, что ранее не стоит рассчитывать на снижение ключевой ставки, так как инфляция продолжает оставаться на высоком уровне.

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. Часть экспертов считает, что Банк России, возможно, сохранит эту ставку до конца года, некоторые аналитики предсказали ее повышение до 17% на ближайшем заседании ЦБ, которое намечено на 7 июня.

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